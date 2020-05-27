Около 150 переболевших коронавирусом сотрудников ЦГКБ Алматы будут трудоустроены

Алматы. 26 мая. Kazakhstan Today - В Алматы обсудили вопросы трудоустройства сотрудников Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ), которые переболели коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима города, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем управления общественного здоровья Тлеуханом Абилдаевым в понедельник в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с коллективом Центральной городской клинической больницы. Во встрече приняли участие порядка 30 сотрудников - заведующие отделениями и заместители директора.

Рассмотрены вопросы, поднятые в обращении трудового коллектива, связанные с трудоустройством и ходом осуществления выплат надбавок медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, и зараженных данной инфекцией. Был заслушан доклад временно исполняющего обязанности главного врача ЦГКБ Гульнар Кулкаевой о текущей ситуации. Так, по собственному желанию уволились 10 сотрудников больницы. До 1 июня ожидают трудоустройства выздоровевших 143 сотрудника, с 1 по 15 июня все остальные сотрудники готовы выйти на работу",- информирует пресс-служба.

Также были рассмотрены подходы городского управления общественного здоровья к мерам дальнейшего регулирования трудовых прав с учетом сложившейся ситуации в рамках карантинного режима.

Для сотрудников ЦГКБ с 1 июня установлен вахтовый метод работы по 15 дней, за исключением сотрудников отделения реанимации, которым предусмотрен почасовой график работы. Кроме того, будет обеспечено максимальное трудоустройство сотрудников ЦГКБ на вакантные должности ГКБ №4, ГКБ №7, ГБСНП. При этом нетрудоустроенным сотрудникам ЦГКБ на период производственного простоя за счет средств местного бюджета планируется осуществлять выплату среднемесячной заработной платы. По вопросу надбавок создана специальная рабочая группа, списки сформированы, в ближайшее время ожидаются официальные результаты расследования спецгруппы Министерства здравоохранения РК. С учетом этого будут приняты окончательные решения", - говорится в сообщении.

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