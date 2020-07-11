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В Казахстане на борьбу с коронавирусом выделят еще 150 млрд тенге

10.07.2020, 13:52 10774
Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане на борьбу с коронавирусом выделят еще 150 млрд тенге. Об этом сегодня на расширенном совещания правительства сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
 

Правительство и регионы выделят 150 млрд тенге для решения неотложных вопросов в борьбе с пандемией. Основная задача - обуздать уровень коронавирусной инфекции, остановить ее распространение и добиться значительных результатов в лечении больных", - цитирует Токаева пресс-служба президента в Twitter.

 
Глава государства отметил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность общества. 
 

Ситуация очень сложная. Но первые положительные тенденции наблюдаются. На прошлой неделе я дал ряд поручений правительству и акимам. Государственная комиссия активизировала свою работу", - подчеркнул президент.

 

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