Той на 150 человек прервали в Алматы

Алматы. 10 ноября. Kazakhstan Today - Нарушение режима работы и несоблюдение масочного режима - мониторинговыми группами Алматы за один день выявлены нарушения на 15 объектах, передает Kazakhstan Today.

В Алматы ведется усиленная работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. В этих целях организованы 32 мониторинговые группы в составе районных акиматов, местной полицейской службы, представителей НПП "Атамекен" города.

За 9 ноября мониторинговыми мероприятиями охвачено 55 объектов, выявлено с нарушениями - 15.

Мониторинговыми группами в Алмалинском районе выявлены 5 объектов, где был нарушен масочный режим.

В Жетысуском районе выявлены следующие нарушения: официант находился без маски; нарушение режима работы после 23.00; нарушение режима работы после 23.00, персонал без масок; работа после 23.00.

В Ауэзовском районе выявлено нарушение режима работы после 23.00 двух объектов.

Ряд нарушений выявили в Турксибском районе.

Мониторинговыми группами Наурызбайского района также выявлено несоблюдение масочного режима на двух объектах.

Отмечается, что горожане продолжают проведение торжественных мероприятий с массовым скоплением людей, создавая риск заражения.

К примеру, 8 ноября мониторинговой группой Бостандыкского района было выявлено и пресечено массовое мероприятие (кыз узату) в ресторане "Хан Сарайы" по адресу Алма-Арасан, 13, гостей мероприятия вывели в 15.40. Общее количество людей около 150 человек, до гостей были доведены нормы постановления главного санитарного врача Алматы. С собственника банкетного зала "Хан Сарайы" была взята объяснительная и составлен рапорт для последующего принятия соответствующих мер.

Акимат Алматы призывает предпринимателей соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и не нарушать требования, установленные постановлением главного государственного санитарного врача города.

Напомним, в случае выявления фактов систематического (2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы будут переданы территориальным прокурорам для последующего возбуждения дела для передачи в суд.

По состоянию на 23.59 9 ноября в Казахстане выявлено 117 336 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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