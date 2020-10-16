Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - 150 прибывших в столицу авиапассажиров отправили на стационарный карантин, передает Kazakhstan Today.

За сутки в аэропорт Нур-Султана приземлились 7 самолетов, рейсы осуществляли авиакомпании Air Astana, Turkish Airlines и Flydubai.

Всего прилетели 789 пассажиров (включая экипаж). У 150 из них отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар", - сообщили в столичном аэропорте.

Напомним, за прошедшие сутки в Нур-Султане выявлено 18 случаев коронавируса. Всего в столице зарегистрирован 14 231 случай КВИ.

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