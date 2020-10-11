Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1;
город Алматы - 30;
город Шымкент - 25;
Атырауская область - 44;
Карагандинская область - 4;
Костанайская область - 2;
Мангистауская область - 41;
Павлодарская область - 2;
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 910.
Напомним, по состоянию на 23.59 9 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 663 заболевших коронавирусом.
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