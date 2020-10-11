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В Казахстане 152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

10.10.2020 11557
Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 1;
 
город Алматы - 30;
 
город Шымкент - 25;
 
Атырауская область - 44;
 
Карагандинская область - 4;
 
Костанайская область - 2;
 
Мангистауская область - 41;
 
Павлодарская область - 2;
 
Туркестанская область - 3.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 910.

Напомним, по состоянию на 23.59 9 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 663 заболевших коронавирусом.
 

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