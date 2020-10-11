Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1;

город Алматы - 30;

город Шымкент - 25;

Атырауская область - 44;

Карагандинская область - 4;

Костанайская область - 2;

Мангистауская область - 41;

Павлодарская область - 2;

Туркестанская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 103 910.





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