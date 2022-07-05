В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые случаи заболевания зарегистрированы:

в городе Нур-Султане - 35;

в городе Алматы - 88;

в городе Шымкенте - 6;

в Акмолинской области - 4;

в Алматинской области - 5;

в Атырауской области - 8;

в ВКО - 1;

в ЗКО - 1;

в Карагандинской области - 7;

в Костанайской области - 1;

в Павлодарской области - 1;

в СКО - 1.

В Казахстане за сутки 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 292 561 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек.

По данным Минздрава, за 2 июля в Казахстане зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.