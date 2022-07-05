В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новые случаи заболевания зарегистрированы:
- в городе Нур-Султане - 35;
- в городе Алматы - 88;
- в городе Шымкенте - 6;
- в Акмолинской области - 4;
- в Алматинской области - 5;
- в Атырауской области - 8;
- в ВКО - 1;
- в ЗКО - 1;
- в Карагандинской области - 7;
- в Костанайской области - 1;
- в Павлодарской области - 1;
- в СКО - 1.
В Казахстане за сутки 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 292 561 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек.
По данным Минздрава, за 2 июля в Казахстане зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.