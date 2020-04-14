С 15 апреля на территории Алматинской области вводится карантин

Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - С 15 апреля на территории Алматинской области будет введен карантин с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazakhstan Today.

В связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Алматинской области введут режим карантина", - говорится в сообщении.

Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Алматинской области, вводятся следующие ограничения:

Запрет въезда на территорию области из других регионов всех лиц и транспорта, за исключением:

- жителей Алматинской области, возвращающихся из иностранных государств;

- лиц и транспорта по перевозке грузов, в том числе транзитных.

Жители Алматинской области, ранее выехавшие в другие регионы, могут въехать на территорию области до ноля часов 15 апреля.

- приостановление деятельности гражданских аэропортов, районных, городских автовокзалов, автостанций, осуществляющих перевозку людей, запрещение междугородних, межрайонных автобусных сообщений, а также частного извоза, за исключением официальных служб такси, а военным аэропортам не принимать пассажирские борта;

- приостановление работы торговых объектов непродовольственного назначения, бизнес-центров, интернет- и компьютерных клубов, игорных заведений, продовольственных рынков (кроме мясных павильонов) и непродовольственных рынков, проведение ярмарок, уличной торговли;

- приостановление деятельности детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности;

- запрет на посещение мест массового скопления населения (парки, скверы, набережная, спортивные площадки, придомовые детские площадки);

- приостановление деятельности объектов религиозного назначения (мечети, церкви, объединения и др.)

К настоящему времени в Алматинской области выявлен 21 заболевший коронавирусом.

По последним данным, в стране подтвержден 979 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 138 человек выздоровели, 12 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 117 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,8 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

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