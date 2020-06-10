В Карагандинской области 15 полицейских, контактировавших с заболевшим COVID-19, поместили на карантин

Караганда. 9 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области коронавирус выявлен у полицейского, 15 его коллег поместили на карантин, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, коронавирус не обошел стороной полицейских. Это достаточно распространенный вирус, и заболеть им может любой вне зависимости от положения и профессии. Надо помнить, во время ЧП сотрудники правоохранительных органов так же, как и медики, часто контактировали с людьми, среди которых были носители вируса. 25 мая у сотрудника управления местной полицейской службы ДП области во время тестирования выявлен положительный случай на КВИ, в связи с чем в данном подразделении были проведены противоэпидемиологические мероприятия", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Сообщается, что 15 сотрудников из числа близко контактировавших с заболевшим, были отправлены на домашний карантин. В настоящее время очаг коронавирусной инфекции в данном подразделении локализован.

Подразделение несет службу в штатном режиме с соблюдением повышенных требований противоэпидемиологического режима.

Как сообщил сегодня министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, в Казахстане коронавирусом заразились 589 сотрудников МВД.

На сегодня в группе риска, кроме работников Министерства здравоохранения, оказались и сотрудники МВД. Из сотрудников полиции было заражено и подтверждено 589 сотрудников МВД. 419 уже излечились, 170 находятся на карантине, на лечении", – цитирует Kazpravda.kz Тургумбаева.

В то же время, по его словам, среди сотрудников полиции летальных случаев от коронавирусной инфекции не было зарегистрировано.

Также министр отметил, что в целом на блокпостах круглосуточно несли службу около семи тысяч сотрудников. "Много было пеших нарядов в местах массового скопления людей. Физически был прямой контакт, и поэтому мы оказались в группе риска", – подытожил Тургумбаев.

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