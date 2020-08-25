За сутки от КВИ и пневмонии в Казахстане скончались 15 человек

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 13 человек, от вирусной пневмонии - 2, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным Министерства здравоохранения РК за сутки в стране зафиксировано 84 случая коронавирусной пневмонии. Всего с 1 августа зарегистрировано 22 744 случая пневмонии.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 597 человек, среди которых 52 ребенка. В стационарах находится 5673 пациента, на амбулаторном уровне - 4924. 309 человек находятся в тяжелом состоянии, 70 - в состоянии крайней степени тяжести, 50 - на аппаратах ИВЛ", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, за сутки в стране выявлено 175 случаев заболевания КВИ.

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