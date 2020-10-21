Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 16 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 980, летальных случаев - 387, выздоровевших - 28 239 человек.

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