Сагинтаев: никакого карантина 15 декабря не будет

Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в рамках Almaty Invest forum аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опроверг информацию о введении карантина в городе с 15 декабря, передает Kazakhstan Today.

Сразу могу сказать, что никакого карантина 15 декабря не будет. Я не знаю, откуда эти данные взяты, наверное, эти слухи распространяются быстрее, чем мы говорим о той ситуации, которая сегодня сложилась", - цитирует акима портал inform.kz .

По словам Сагинтаева, город Алматы сегодня снова перешел в "зеленую зону".

Мы в приграничной зоне всегда находимся. Один день переходим в "желтую зону", другой день - "в зеленую"… Вчера у нас было 40 заболевших за один день, сегодня - 72. Пока мы не видим, что будет: карантин или жесткий локдаун, но все в наших руках", - сказал он.

Напомним: за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 72 из них - в Алматы . Всего в Алматы зарегистрировано - 16 269 заболевших COVID-19.

Мы не ставим цель, чтобы закрыть город и чтобы таким образом бороться с пандемией. Мы через это прошли, мы знаем, каких усилий это стоило. Это экономически очень сильно ударило не только по городу, но и по стране… На сегодня мы не говорим, что у нас будет карантин, но если не будем соблюдать все требования санэпидслужбы, то мы сами можем привести к той ситуации, когда будем вынуждены закрывать город на ограничительные меры или локдаун", - сказал Сагинтаев.

Между тем некоторые рестораторы Алматы стали распространять в мессенджерах информацию о возможном закрытии ресторанов и заведений общепита городе с 20 декабря.

Дорогой гость! К сожалению, наше интересное время диктует свои правила и существует вероятность, что заведения алматинского общепита будут закрыты с 20 декабря до середины января. Поэтому если вы планировали погулять на предновогоднем корпоративном торжестве - возможно, уместно будет скорректировать планы и сделать это чуть пораньше, пока ресторанчик имеет возможность принимать гостей", - цитирует портал zakon.kz рассылку одного из популярных заведений города.

Однако в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опровергли эту информацию, подчеркнув, что на сегодняшний день в Алматыне рассматривается закрытие заведений общепита и горожан вводят в заблуждение.

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