Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 января

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 14 января 2021 года в Казахстане выявлено 166 146 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 835 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 166 146 случаев, из них:

в городе Алматы - 20 111 (+131);

в городе Нур-Султане - 19 646 (+74);

в ВКО - 19 438 (+41);

в Атырауской области - 14 699 (+85);

в Карагандинской области - 12 613 (+42);

в Павлодарской области - 10 173 (+75);

в ЗКО – 9793 (+41);

в СКО - 9400 (+50);

в Костанайской области - 8452 (+73);

в Акмолинской области - 8085 (+68);

в Алматинской области - 7917 (+69);

в городе Шымкент - 5677 (+25);

в Жамбылской области - 5204 (+17);

в Мангистауской области - 3845 (+10);

в Туркестанской области - 3837 (+21);

в Актюбинской области - 3784 (+4);

в Кызылординской области - 3472 (+9).

В Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 151 838 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 23 734 человека (11 922 КВИ+ и 11 812 КВИ-), из них в стационарах находятся 6142 пациента, на амбулаторном уровне - 17 592 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 285 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 76 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 января зарегистрировано 2386 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на 13 января 2021 года зарегистрирован 76 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 112 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 666, случаев с летальным исходом - 533, всего выздоровели - 34 321 человек.





Между тем сегодня был продлен карантин в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. В Туркестанской области ограничительные меры продлили до стабилизации ситуации по заболеваемости КВИ, а в ВКО карантин продлен до 31 января.

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