Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 мая

НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2505 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане подтверждено 440 случаев заболевания, в городе Алматы - 585, в Шымкенте - 102, в Акмолинской области - 147, в Актюбинской области - 90, в Алматинской области - 202, в Атырауской области - 80, в ВКО - 94, в Жамбылской области - 32, в ЗКО - 106, в Карагандинской области - 35, в Костанайской области - 28, в Кызылординской области - 41, в Мангистауской области - 40, в Павлодарской области - 98, в СКО - 24, в Туркестанской области - 41. Всего в стране подтверждено 355 645 случаев. За прошедшие сутки - 2505 случаев", - говорится в сообщении межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Также за сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 2669 человек. Всего в стране выздоровело 312 837 человек.

На 15 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 316 человека (38 769 КВИ+ и 547 КВИ-), из них в стационарах находится - 14 033 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 283 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 798 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 185 пациента, на аппарате ИВЛ - 107 пациентов", - сообщает МВК.

Что касается заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19, то на 13 мая 2021 года зарегистрировано 130 новых случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 99 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 54 014, случаев с летальным исходом - 852, всего выздоровели - 52 615 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области. В «желтой» зоне - Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области. В «зелёной» зоне - Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства