Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 июня

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 14 июня 2021 года в Казахстане зарегистрировано 402 996 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 757 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 181;

в городе Алматы – 65;

в городе Шымкенте – 4;

в Акмолинской области – 36;

в Актюбинской области – 6;

в Алматинской области – 30;

в Атырауской области – 27;

в ВКО – 67;

в Жамбылской области – 22;

в ЗКО – 33;

в Карагандинской области – 161;

в Костанайской области – 33;

в Кызылординской области – 15;

в Мангистауской области – 7;

в Павлодарской области – 47;

в СКО – 5;

в Туркестанской области – 18.

В Казахстане за сутки 1065 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 378 707 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 204 человека (20 109 КВИ+ и 1095 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 6655 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 14 549 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 458 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 110 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 июня зарегистрирован 4180 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 13 июня от КВИ скончались 9 человек.

13 июня зафиксированы 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 18 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 216, летальных случаев – 962, выздоровевших – 51 705.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне – Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне – Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

I компонентом 2 547 363 человека провакцинировано в Казахстане на 15 июня 2021 года, II компонентом – 1 435 334 человека.

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