Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 июня

Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 14 июня 2021 года в Казахстане зарегистрировано 402 996 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 757 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 181;
в городе Алматы – 65;
в городе Шымкенте – 4;
в Акмолинской области – 36;
в Актюбинской области – 6;
в Алматинской области – 30;
в Атырауской области – 27;
в ВКО – 67;
в Жамбылской области – 22;
в ЗКО – 33;
в Карагандинской области – 161;
в Костанайской области – 33;
в Кызылординской области – 15;
в Мангистауской области – 7;
в Павлодарской области – 47;
в СКО – 5;
в Туркестанской области – 18.
В Казахстане за сутки 1065 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 378 707 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 204 человека (20 109 КВИ+ и 1095 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 6655 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 14 549 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 458 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 110 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 июня зарегистрирован 4180 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 13 июня от КВИ скончались 9 человек.
13 июня зафиксированы 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 18 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 216, летальных случаев – 962, выздоровевших – 51 705.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В "желтой" зоне – Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне – Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
I компонентом 2 547 363 человека провакцинировано в Казахстане на 15 июня 2021 года, II компонентом – 1 435 334 человека.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства