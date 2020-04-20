Еще 15 случаев COVID-19 выявили в Казахстане, общее число - 1630

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Оперативный штаб госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22.30 часов 18 апреля, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 1, в Алматы - 1, в Костанайской области - 6, в Западно-Казахстанкой области - 7. Всего в стране подтверждено 1 630 случаев, из них: в Алматы - 506, в Нур-Султане - 366, Кызылординской области - 143, Карагандинской области - 89, Акмолинской области - 81, Атырауской области - 76, Жамбылской области - 58, в Шымкенте - 58, Туркестанской области - 57, ЗКО - 46, Алматинской области - 41, СКО - 29, Актюбинской области - 27, Павлодарской области - 18, Костанайской области - 15, Мангистауской области - 12, ВКО - 8.

На 22.30 в Казахстане выздоровели 378 человек, скончались - 17.

В Костанайской области COVID-19 выявлен у троих пенсионеров 1943, 1949 и 1950 года рождения. Также положительный анализ на коронавирус подтвержден у ребенка 2017 года рождения и мужчины 1987 года рождения. Данные лица являются соседями и близкими по контакту с ранее заболевшими людьми. Все они госпитализированы в инфекционное отделение КГП Житикаринская ЦРБ, получают необходимое лечение. Еще один факт заболевания COVID-19 выявлен у 48-летней жительницы города Аркалык. Больная госпитализирована. Состояние больных удовлетворительное. Выявляются лица, контактировавшие с данными гражданами, все берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы", - уточнили в оперативном штабе.

В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 7 новых случаев. Все граждане - жители Западно-Казахстанской области, работающие по вахтовому методу в Российской Федерации. Самому младшему из них 20, самому старшему 47 лет.

На посту "Таскала" санитарно-карантинном пункте пропуска эпидемиологами при проведении бесконтактной термометрии повышения температуры выявлено не было. Согласно алгоритму вызвана скорая помощь, граждане госпитализированы в карантинный стационар. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 7 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - омечается в сообщении.

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