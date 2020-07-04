15 медиков Алматинской области получили госнаграды

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - 3 июля в Алматинской области состоялась церемония награждения работников системы здравоохранения и СМИ, внесших вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима Алматинской области, присутствующих поздравил заместитель акима региона Батыржан Байжуманов.

В соответствии с указом президента РК за упорную и напряженную работу по охране здоровья граждан региона 15 медицинских работников области были награждены орденами "Парасат", "Курмет", медалями "Ерен енбегі ушін", "Шапагат", а также почетными грамотами РК. Также группа журналистов области была отмечена благодарственными письмами главы государства. Нагрудного знака и премии президента РК был удостоен директор областного телеканала "Жетысу" Серик Сарыбай.

Поздравив всех присутствующих с наступающим Днем столицы, Батыржан Байжуманов от имени акима области поблагодарил всех за самоотверженную работу и преданность профессии.

В Казахстане с начала пандемии COVID-19 скончались 18 медработников.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 44 075 заболевших, 14 777 человек выздоровели, 188 скончались.

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