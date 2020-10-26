163 новых случая коронавирусной пневмонии выявили в Казахстане

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зафиксированы 163 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 человек выздоровели, передает Kazakhstan Today.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2964 человека, среди которых - 245 дети. В стационарах находятся 2222 пациента, на амбулаторном уровне - 742. 120 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии крайней степени тяжести, 14 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа зарегистрировано заболевших - 36 895, случаев с летальным исходом - 393, всего выздоровели 28 460 человек.

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