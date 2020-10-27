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164 прибывших без ПЦР-справок авиапассажиров поместили в карантинные стационары в Казахстане

26.10.2020 12097
164 прибывших без ПЦР-справок авиапассажиров поместили в карантинные стационары в Казахстане
Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - 164 прибывших без ПЦР-справок авиапассажиров поместили в карантинные стационары в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

Ночью 26 октября прибыло 10 международных авиарейсов, 1274 пассажира, в том числе со справками - 1110 (87%), без справок - 164 гражданина Казахстана. Из них: в Нур-Султан 5 рейсов, 462 пассажира, со справками - 416, без справок - 46; в Алматы - 4 рейса, 747 пассажиров, со справками - 636, без справок - 111; в Актау - 1 рейс, 65 пассажиров, со справками - 58, без справок - 7", - сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте РК Садвакас Байгабулов.

 
Прибывшие без справок граждане Казахстана помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа в городах Нур-Султане, Алматы и Актау.
 
Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Египта и Беларуси.

Напомним, по состоянию на 23.59 25 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 542 заболевших коронавирусом.
 

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