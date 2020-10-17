Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 166 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 166 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 58 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 559, летальных случаев - 376, выздоровевших - 28 118 человек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства