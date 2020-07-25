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За сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусом

24.07.2020, 09:05 6859
За сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 23 июля 2020 года в Казахстане выявлено 78 486 заболевших коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 776 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 175 / 98;
 
город Алматы - 247 / 113;
 
город Шымкент - 22 / 6;
 
Акмолинская область - 49 / 23;
 
Актюбинская область - 32 / 11;
 
Алматинская область - 78 / 56;
 
Атырауская область - 180 / 119;
 
Восточно-Казахстанская область - 216 / 88;
 
Жамбылская область - 75 / 53;
 
Западно-Казахстанская область - 89 / 47;
 
Карагандинская область - 140 / 56;
 
Костанайская область - 54 / 20;
 
Кызылординская область - 85 / 26;
 
Мангистауская область - 75 / 36;
 
Павлодарская область - 61 / 11;
 
Северо-Казахстанская область - 89 / 6;
 
Туркестанская область - 20 / 7.
 
Всего в стране выявлено 78 486 заболевших, выздоровели 49 488 человек.

 

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