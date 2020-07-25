За сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 23 июля 2020 года в Казахстане выявлено 78 486 заболевших коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения, передает Kazakhstan Today.





За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 776 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 175 / 98;

город Алматы - 247 / 113;

город Шымкент - 22 / 6;

Акмолинская область - 49 / 23;

Актюбинская область - 32 / 11;

Алматинская область - 78 / 56;

Атырауская область - 180 / 119;

Восточно-Казахстанская область - 216 / 88;

Жамбылская область - 75 / 53;

Западно-Казахстанская область - 89 / 47;

Карагандинская область - 140 / 56;

Костанайская область - 54 / 20;

Кызылординская область - 85 / 26;

Мангистауская область - 75 / 36;

Павлодарская область - 61 / 11;

Северо-Казахстанская область - 89 / 6;

Туркестанская область - 20 / 7.

Всего в стране выявлено 78 486 заболевших, выздоровели 49 488 человек.





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