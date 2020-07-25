За сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 776 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 175 / 98;
город Алматы - 247 / 113;
город Шымкент - 22 / 6;
Акмолинская область - 49 / 23;
Актюбинская область - 32 / 11;
Алматинская область - 78 / 56;
Атырауская область - 180 / 119;
Восточно-Казахстанская область - 216 / 88;
Жамбылская область - 75 / 53;
Западно-Казахстанская область - 89 / 47;
Карагандинская область - 140 / 56;
Костанайская область - 54 / 20;
Кызылординская область - 85 / 26;
Мангистауская область - 75 / 36;
Павлодарская область - 61 / 11;
Северо-Казахстанская область - 89 / 6;
Туркестанская область - 20 / 7.
Всего в стране выявлено 78 486 заболевших, выздоровели 49 488 человек.
Как сообщалось ранее, число жертв коронавируса в Казахстане превысило 600.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства