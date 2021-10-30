Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 28 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 936 084 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 136;

в городе Алматы - 222;

в городе Шымкенте - 34;

в Акмолинской области - 142;

в Актюбинской области - 54;

в Алматинской области - 134;

в Атырауской области - 24;

в ВКО - 120;

в Жамбылской области - 30;

в ЗКО - 48;

в Карагандинской области - 136;

в Костанайской области - 131;

в Кызылординской области - 46;

в Мангистауской области - 11;

в Павлодарской области - 236;

в СКО - 163;

в Туркестанской области - 30.

В Казахстане за сутки 2141 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 881 124 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 октября лечение от КВИ продолжают получать 48 742 человека (42 907 КВИ+ и 5 835 КВИ-), из них: в стационарах находятся 8435 пациентов, на амбулаторном лечении - 40 307 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 587 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 154 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 107 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 октября 2021 года зарегистрировано 12 053 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 октября от КВИ+ скончались 25 человек.

27 октября 2021 года зафиксировано 239 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, выздоровевших 295. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 355, летальных случаев - 5025, выздоровевших - 68 495.

На 28 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 257 226 человек, вторым компонентом - 7 449 299 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.