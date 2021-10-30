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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

29.10.2021, 08:32 109432
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 28 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 936 084 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 136;
 
в городе Алматы - 222;
 
в городе Шымкенте - 34;
 
в Акмолинской области - 142;
 
в Актюбинской области - 54;
 
в Алматинской области - 134;
 
в Атырауской области - 24;
 
в ВКО - 120;
 
в Жамбылской области - 30;
 
в ЗКО - 48;
 
в Карагандинской области - 136;
 
в Костанайской области - 131;
 
в Кызылординской области - 46;
 
в Мангистауской области - 11;
 
в Павлодарской области - 236;
 
в СКО - 163;
 
в Туркестанской области - 30.
 
В Казахстане за сутки 2141 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 881 124 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 29 октября лечение от КВИ продолжают получать 48 742 человека (42 907 КВИ+ и 5 835 КВИ-), из них: в стационарах находятся 8435 пациентов, на амбулаторном лечении - 40 307 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
- в тяжелом состоянии - 587 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 154 пациента;
 
- на аппарате ИВЛ - 107 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 октября 2021 года зарегистрировано 12 053 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 октября от КВИ+ скончались 25 человек. 
 
27 октября 2021 года зафиксировано 239 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, выздоровевших 295. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 355, летальных случаев - 5025, выздоровевших - 68 495.
 
На 28 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 257 226 человек, вторым компонентом - 7 449 299 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 

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Гинцбург пояснил, почему вакцинированные могут снова заболеть COVID-19

30.10.2021, 13:16 1810
МОСКВА. 30 ОКТЯБРЯ - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от COVID-19 могут заболеть из-за характера штамма "Дельта", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вакцинированные от короновирусной инфекции могут заболеть, поскольку штамм "Дельта" обладает особым характером взаимодействия с организмом, рассказал РИА Новости Гинцбург.
 

Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - пояснил ученый.

 
Гинцбург отметил, что, как правило, через шесть-восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.
 
Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.
 
Напомним, Александр Гинцбург сообщил, что шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат.
 
Как сообщалось ранее, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что вакцина "Спутник V" и ревакцинация ее назальной формой обеспечат 100-процентную защиту от COVID-19.
 

Сводка эпидситуации в РК: 1607 заболевших коронавирусной инфекцией

30.10.2021, 09:06 12907
Сводка эпидситуации в РК: 1607 заболевших коронавирусной инфекцией
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 29 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 937 691 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1607 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 137;
 
в городе Алматы - 227;
 
в городе Шымкенте - 44;
 
в Акмолинской области - 133;
 
в Актюбинской области - 35;
 
в Алматинской области - 103;
 
в Атырауской области - 22;
 
в Восточно-Казахстанской области - 90;
 
в Жамбылской области - 25;
 
в Западно-Казахстанской области - 54;
 
в Карагандинской области - 120;
 
в Костанайской области - 134;
 
в Кызылординской области - 39;
 
в Мангистауской области - 10;
 
в Павлодарской области - 221;
 
в Северо-Казахстанской области - 172;
 
в Туркестанской области - 41.
 
В Казахстане за сутки 2698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело от COVID-19 883 822 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 30 октября лечение от КВИ продолжают получать 47 562 человека (41 790 КВИ+ и 5772 КВИ-), из них в стационарах находится 8 243 пациента, на амбулаторном уровне – 39 319 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 567 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 160 пациентов, на аппарате ИВЛ - 112 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 октября 2021 года зарегистрировано 12 079 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 октября от КВИ+ скончались 26 человек. 
 
28 октября 2021 года зафиксировано 135 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов, 190 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79490, летальных случаев - 5033, выздоровевших - 68 685.
 
По данным Минздрава, на 30 октября в Казахстане первым компонентом провакцинировано 8 276 713 человек, два компонента получили 7 473 451 человек. 
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 

Более ста алматинцев оштрафованы за несоблюдение домашнего карантина

29.10.2021, 17:17 67744
Более ста алматинцев оштрафованы за несоблюдение домашнего карантина
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - Жители Алматы с "красным статусом" оштрафованы по 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В городе Алматы еще 104 жителей с "красным статусом" оштрафованы по 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по "ASHYQ" - в ЦОНах, ресторанах, фитнес-центрах, аэропорту, кинотеатрах, компьютерных клубах, детских садах, гостиницах, салонах красоты, боулингах, автоцентрах и других объектах", - сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

 
 
Как пояснили в ведомстве, нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита, офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков и других объектов.
 
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.
 
Напомним, что в Алматы только за минувшие сутки зарегистрировано 222 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 207 случаев с симптомами и 15 без симптомов.
 

В инфекционных стационарах (2334 коек) физически находится 1074 человек, в том числе 30 детей. В ОРИТ всего - 104. На ИВЛ - 29, на неинвазивной ИВЛ - 44, High flow занято - 29 аппаратов", - сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города Алматы.

 
На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2248 пациентов, с симптомами - 2160, с легкой и средней степенью, без симптомов - 88. Выписано всего - 73, поступило - 101.
 
За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 1305 человек, вторым компонентом - 1906 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 28 октября 2021 года вакцинировано I компонентом 992 959 человек, II компонентом - 924 067 человек. 
 

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек", - сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города Алматы.

 

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