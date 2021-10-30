Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 28 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 936 084 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 136;
в городе Алматы - 222;
в городе Шымкенте - 34;
в Акмолинской области - 142;
в Актюбинской области - 54;
в Алматинской области - 134;
в Атырауской области - 24;
в ВКО - 120;
в Жамбылской области - 30;
в ЗКО - 48;
в Карагандинской области - 136;
в Костанайской области - 131;
в Кызылординской области - 46;
в Мангистауской области - 11;
в Павлодарской области - 236;
в СКО - 163;
в Туркестанской области - 30.
В Казахстане за сутки 2141 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 881 124 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 29 октября лечение от КВИ продолжают получать 48 742 человека (42 907 КВИ+ и 5 835 КВИ-), из них: в стационарах находятся 8435 пациентов, на амбулаторном лечении - 40 307 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 587 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 154 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 107 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 октября 2021 года зарегистрировано 12 053 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 октября от КВИ+ скончались 25 человек.
27 октября 2021 года зафиксировано 239 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, выздоровевших 295. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 355, летальных случаев - 5025, выздоровевших - 68 495.
На 28 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 257 226 человек, вторым компонентом - 7 449 299 человек.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.