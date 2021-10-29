Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1699 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 27 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 934 387 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 130;

в городе Алматы - 226;

в городе Шымкенте - 46;

в Акмолинской области - 138;

в Актюбинской области - 53;

в Алматинской области - 130;

в Атырауской области - 27;

в ВКО - 111;

в Жамбылской области - 24;

в ЗКО - 50;

в Карагандинской области - 140;

в Костанайской области - 126;

в Кызылординской области - 40;

в Мангистауской области - 13;

в Павлодарской области - 252;

в СКО - 156;

в Туркестанской области - 37.

В Казахстане за сутки 2284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 878 983 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 28 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 270 человек (43 376 КВИ+ и 5 894 КВИ-), из них: в стационарах находится 8485 пациентов, на амбулаторном лечении - 40 785 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 594 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 152 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 112 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 27 октября 2021 года зарегистрировано 12 028 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 октября от КВИ+ скончались 27 человек.

26 октября 2021 года зафиксировано 148 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 202 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 116, летальных случаев - 5022, выздоровевших - 68 200.

На 27 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 234 777 человек, вторым компонентом - 7 421 169 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.



