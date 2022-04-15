В Казахстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 343 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 3,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 1,

в Туркестанской области - 0.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1920 человек (925 КВИ+ и 995 КВИ-), из них: в стационарах находится 169 пациентов, на амбулаторном уровне - 1751 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

На 13 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 468 626 человек, 2-м компонентом - 9 205 900 человек.

В Казахстане за сутки 38 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 758 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.