Сводка эпидситуации в РК: 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

На 27 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 560 935 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 452 766 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 27 сентября 2021 года зарегистрировано 11 100 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 сентября от КВИ+ скончались 35 человек.

На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 62 662 человека (53 945 КВИ+ и 8717 КВИ-), из них:

В Казахстане за сутки 2781 человек выздоровели от коронавирусной инфекции . Всего в стране от COVID-19 выздоровело 815 664 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией , из них:

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 27 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 880 709 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В России зафиксировали максимальное число смертей от КВИ за сутки

МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - За минувшие сутки в Росси умерли 852 пациента с COVID-19 - это новый максимум за всю пандемию, передает KAZAKHSTAN TODAY. В частности, в Москве скончались 63 человека, в Санкт-Петербурге - 58, в Свердловской области - 40, сообщает РИА Новости Предыдущий антирекорд пришелся на 24 сентября - тогда сообщалось о 828 летальных исходах. Всего с начала эпидемии в России жертвой коронавируса стал 205 531 человек. Число новых случаев COVID-19 составило 21 559 (днем ранее было 22 498), у 7,9% заразившихся нет симптомов. Темп прироста снизился с 0,30 до 0,29%. Выписались после лечения 17 368 человек. Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве - 2541 (днем ранее было 3387), Санкт-Петербурге - 1530, Подмосковье - 1450, Самарской области - 586, Воронежской - 551, Нижегородской - 546, Свердловской - 518, Ростовской - 483, Пермском крае - 473. Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе - 10, в Магаданской области их 17, а на Чукотке - 20. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 464 708 человек, 6 635 485 вылечились. Напомним, после появления Дельта-штамма в России изменилась тактика и стратегия вакцинации от коронавируса.

Почти в 3 раза сократилась смертность от COVID-19 в Казахстане

Фото: primeminister.kz НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан министр здравоохранения Алексей Цой доложил об эпидемиологической обстановке в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. По словам Алексея Цоя, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается. Во всех регионах за месяц значительно снижен уровень заболеваемости. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,88. Глава Минздрава рассказал, что со второй половины августа заболеваемость в стране снизилась в 3,2 раза, летальность - в 2,7 раза. Кроме того, отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении, в 2,4 раза - с 25 тыс. по состоянию до 10,5 тыс. человек. Количество больных, находящихся на амбулаторном лечении, снизилось в 1,7 раза - с 89 тыс. до 51 тыс. больных. Цой также уточнил, что загруженность инфекционных коек составляет 33%, реанимационных - 32%. При этом по республике закрыто 57 ковидных стационара или 25 тыс. коек В свою очередь, глава правительства поручил продолжить вакцинацию населения и держать на постоянном контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Он также отметил необходимость принятия профилактических и противоэпидемических мер по гриппу и другим респираторным инфекциям, которые наиболее распространяются в осенний период. "Необходимо активизировать вакцинацию населения против гриппа и обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных с гриппом", - сказал Мамин. По информации пресс-службы правительства, для вакцинации против гриппа подготовлено 2,5 млн доз вакцин. К настоящему времени в первую очередь прививаются дети, люди из группы риска, медицинские работники.

Дополнено: На сегодняшний день, по информации Минздрава, охват подлежащего вакцинации населения составил 75,8%: первым компонентом привито более 7,5 млн человек, вторым компонентом привито более 6,4 млн человек с охватом 64,7% подлежащего населения.

Напомним, за прошедшие сутки в РК зарегистрировано 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией









В СКО смягчают карантин