Сводка эпидситуации в РК: 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 707 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 14;

в городе Алматы - 52;

в городе Шымкенте - 8;

в Акмолинской области - 6;

в Актюбинской области - 2;

в Алматинской области - 9;

в Атырауской области - 0;

в ВКО - 6;

в Жамбылской области - 5;

в ЗКО - 5;

в Карагандинской области - 6;

в Костанайской области -18;

в Кызылординской области - 0;

в Мангистауской области - 0;

в Павлодарской области - 9;

в СКО - 31;

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 276 577 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 6 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 613 человек (13 501 КВИ+ и 1 112 КВИ-), из них: в стационарах находится 1541 пациент, на амбулаторном уровне - 13 072.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 113 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 35.

С 13 марта 2020 года по 5 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 629 летальных случаев от КВИ+. 5 марта 2022 года от КВИ+ скончались трое человек.

5 марта 2022 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано и 34 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 304, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 848.

На 5 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 406 004 человека, вторым - 9 031 989.