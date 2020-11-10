В Казахстане еще 175 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 175 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов: город Алматы - 6, Акмолинская область - 15, Алматинская область - 5, Атырауская область - 10, Восточно-Казахстанская область - 72, Западно-Казахстанская область - 15, Карагандинская область - 18, Павлодарская область - 34.

Итого выздоровевших в Казахстане - 107 843.

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