За сутки в Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 34;

город Алматы - 15;

город Шымкент - 23;

Акмолинская область - 26;

Актюбинская область - 5;

Атырауская область - 4;

Восточно-Казахстанская область - 13;

Западно-Казахстанская область - 17;

Карагандинская область - 21;

Костанайская область - 7;

Павлодарская область - 5;

Северо-Казахстанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 106 059.





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