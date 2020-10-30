Система Orphus

За сутки в Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

29.10.2020 9343
Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 34;
 
город Алматы - 15;
 
город Шымкент - 23;
 
Акмолинская область - 26;
 
Актюбинская область - 5;
 
Атырауская область - 4;
 
Восточно-Казахстанская область - 13;
 
Западно-Казахстанская область - 17;
 
Карагандинская область - 21;
 
Костанайская область - 7;
 
Павлодарская область - 5;
 
Северо-Казахстанская область - 6.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 059.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая