За сутки в Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 34;
город Алматы - 15;
город Шымкент - 23;
Акмолинская область - 26;
Актюбинская область - 5;
Атырауская область - 4;
Восточно-Казахстанская область - 13;
Западно-Казахстанская область - 17;
Карагандинская область - 21;
Костанайская область - 7;
Павлодарская область - 5;
Северо-Казахстанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 059.
Напомним, за сутки в Казахстане выявлены 268 заболевших коронавирусом. Наибольшее число заболевших зафиксировано в ВКО.
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