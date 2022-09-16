В Казахстане за сутки 177 человек заболели коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 259 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 29,

в городе Алматы - 16,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 24,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 2,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 17,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области - 16,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 5,

в СКО - 6,

в Туркестанской области - 1.

В Казахстане за сутик 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 364 155 человек.

По состоянию на утро 15 сентября 2022 года, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 591 071 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 381 317 человек. Ревакцинировано - 5 503 519 человек.

На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 630 человек (14 414 КВИ+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится - 221 пациент, на амбулаторном уровне - 14 409 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

За 14 сентября в Казахстане выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ+.