В Казахстане за сутки 177 человек заболели коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии зарегистрировано 1 392 109 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Минздрава, на 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 869 человек (14 659 КВИ+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находятся 218 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 651 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
За 13 сентября выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
В Казахстане на 15 сентября против коронавируса I компонентом провакцинировано 10 829 970 человек, II компонентом - 10 581 469 человек. Ревакцинировано 5 500 917 человек.