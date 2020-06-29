Еще пять казахстанцев умерли от коронавируса: итого - 178 летальных случаев

Атырауская область - мужчина 1939 года рождения, женщины 1943 и 1960 годов рождения, Туркестанская область - мужчина 1949 года рождения, Восточно-Казахстанская область - мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 178 летальных случаев:
г. Нур-Султан – 61
г. Алматы – 26
г. Шымкент – 14
Акмолинская область – 13
Актюбинская область – 3
Алматинская область – 1
Атырауская область – 6
Восточно-Казахстанская область – 3
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 13
Костанайская область – 3
Кызылординская область – 2
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Северо-Казахстанская область – 2
Туркестанская область – 9
Тем временем в мире число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 превысило 10 млн человек, выздоровели более 5,4 млн, скончались более 501 тыс. человек.
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