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Еще пять казахстанцев умерли от коронавируса: итого - 178 летальных случаев

28.06.2020, 22:26 6535
Еще пять казахстанцев умерли от коронавируса: итого - 178 летальных случаев
Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сообщили еще о пяти летальных случаях от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 

Атырауская область - мужчина 1939 года рождения, женщины 1943 и 1960 годов рождения, Туркестанская область - мужчина 1949 года рождения, Восточно-Казахстанская область - мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.

 
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
 
Итого по Казахстану 178 летальных случаев:
 
г. Нур-Султан – 61
 
г. Алматы – 26
 
г. Шымкент – 14
 
Акмолинская область – 13
 
Актюбинская область – 3
 
Алматинская область – 1
 
Атырауская область – 6
 
Восточно-Казахстанская область – 3
 
Жамбылская область – 1
 
Западно-Казахстанская область – 6
 
Карагандинская область – 13
 
Костанайская область – 3
 
Кызылординская область – 2
 
Мангистауская область – 2
 
Павлодарская область – 13
 
Северо-Казахстанская область – 2
 
Туркестанская область – 9


Тем временем в мире число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 превысило 10 млн человек, выздоровели более 5,4 млн, скончались более 501 тыс. человек.
 

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