Еще пять казахстанцев умерли от коронавируса: итого - 178 летальных случаев

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сообщили еще о пяти летальных случаях от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Атырауская область - мужчина 1939 года рождения, женщины 1943 и 1960 годов рождения, Туркестанская область - мужчина 1949 года рождения, Восточно-Казахстанская область - мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 178 летальных случаев:

г. Нур-Султан – 61

г. Алматы – 26

г. Шымкент – 14

Акмолинская область – 13

Актюбинская область – 3

Алматинская область – 1

Атырауская область – 6

Восточно-Казахстанская область – 3

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 13

Костанайская область – 3

Кызылординская область – 2

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 13

Северо-Казахстанская область – 2

Туркестанская область – 9









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