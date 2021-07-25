178 человек заболели в Алматы после второго курса вакцинации - Бекшин

АЛМАТЫ. 24 ИЮЛЯ - Рост заболеваемости ведёт к нагрузке на систему здравоохранения. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Это происходит потому, что мы ещё не достигли иммунной прослойки. Для того чтобы стабилизировать ситуацию в городе, нам нужно вакцинировать 70% населения. На сегодня иммунная прослойка составляет 40%. И распространение болезни идёт в основном среди неиммунизированых людей", - рассказал Бекшин.

Он также сообщил, что 178 человек заболели после второго курса вакцинации.

Многое зависит от индивидуальных особенностей организма. К тому же мы не раз предупреждали, что ни одна вакцина не даёт стопроцентной гарантии от заражения коронавирусом", - заявил Бекшин.

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