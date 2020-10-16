За сутки в Казахстане 179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
Акмолинская область - 15;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 57;
Карагандинская область - 8;
Костанайская область - 44;
Мангистауская область - 47;
Павлодарская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 104 525.
Напомним, по состоянию на 23.59 14 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 094 заболевших коронавирусом.
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