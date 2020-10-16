За сутки в Казахстане 179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

Акмолинская область - 15;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 57;

Карагандинская область - 8;

Костанайская область - 44;

Мангистауская область - 47;

Павлодарская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 104 525.

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