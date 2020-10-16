Система Orphus

За сутки в Казахстане 179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

15.10.2020 7075
Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
Акмолинская область - 15;
 
Актюбинская область - 1;
 
Алматинская область - 4;
 
Атырауская область - 57;
 
Карагандинская область - 8;
 
Костанайская область - 44;
 
Мангистауская область - 47;
 
Павлодарская область - 3.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 104 525.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 14 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 094 заболевших коронавирусом.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая