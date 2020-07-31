По периметру Шымкента выставлено 17 постов полиции

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Как сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента, для недопущения и пресечения ввоза животных на территорию города (за исключением предназначенных для жертвоприношений в режиме онлайн) департаментом полиции по периметру города выставлено 17 постов.
Эти меры принимаются для недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции, соблюдения общественного порядка и дорожной безопасности во время праздника Курбан айт.
Личный состав, задействованный в обеспечении общественного порядка и безопасности, будет работать с 07.00 30 июля до 00.00 2 августа.
В Алматы в период празднования Курбан-айта также будут функционировать 14 постов полиции.
30 июля по поручению Касым-Жомарта Токаева госкомиссия под председательством премьер-министра приняла решение о продлении карантинных мер на две недели.
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