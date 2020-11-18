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Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 ноября

17.11.2020 74332
Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 ноября
Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 121 653 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 602 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 15 235 (+33);
 
Алматы - 15 289 (+36);
 
Шымкент - 5297 (+5);
 
Акмолинская область - 4317 (+33);
 
Актюбинская область - 3420 (+8);
 
Алматинская область - 5398 (+24);
 
Атырауская область - 11 449 (+14);
 
Восточно-Казахстанская область - 13 926 (+221);
 
Жамбылская область - 4264 (+6);
 
Западно-Казахстанская область - 7527 (+28);
 
Карагандинская область - 10 841 (+20);
 
Костанайская область - 4371 (+57);
 
Кызылординская область - 3269 (+1);
 
Мангистауская область - 3416;
 
Павлодарская область - 5083 (+50);
 
Северо-Казахстанская область - 5107 (+61);
 
Туркестанская область - 3444 (+5).
 
За прошедшие сутки в Казахстане 438 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 49, Актюбинская область - 1, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 158, Жамбылская область - 5, Западно-Казахстанская область - 4, Карагандинская область - 70, Костанайская область - 10, Кызылординская область - 11, Павлодарская область - 50, Северо-Казахстанская область - 74, Туркестанская область - 4.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 110 382 человека.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9319 человек, среди которых 456 детей. В стационарах находятся 3126 пациентов, на амбулаторном уровне - 6193 человека. 220 человек находятся в тяжелом состоянии, 21 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 54 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 220, летальных случаев - 421, выздоровевших - 29 634 человека.
 
За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест). 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 17 ноября зарегистрировано 1952 летальных случая от коронавируса. 
 

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