Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 ноября

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 121 653 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 602 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 235 (+33);

Алматы - 15 289 (+36);

Шымкент - 5297 (+5);

Акмолинская область - 4317 (+33);

Актюбинская область - 3420 (+8);

Алматинская область - 5398 (+24);

Атырауская область - 11 449 (+14);

Восточно-Казахстанская область - 13 926 (+221);

Жамбылская область - 4264 (+6);

Западно-Казахстанская область - 7527 (+28);

Карагандинская область - 10 841 (+20);

Костанайская область - 4371 (+57);

Кызылординская область - 3269 (+1);

Мангистауская область - 3416;

Павлодарская область - 5083 (+50);

Северо-Казахстанская область - 5107 (+61);

Туркестанская область - 3444 (+5).

За прошедшие сутки в Казахстане 438 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 49, Актюбинская область - 1, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 158, Жамбылская область - 5, Западно-Казахстанская область - 4, Карагандинская область - 70, Костанайская область - 10, Кызылординская область - 11, Павлодарская область - 50, Северо-Казахстанская область - 74, Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 110 382 человека.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9319 человек, среди которых 456 детей. В стационарах находятся 3126 пациентов, на амбулаторном уровне - 6193 человека. 220 человек находятся в тяжелом состоянии, 21 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 54 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 220, летальных случаев - 421, выздоровевших - 29 634 человека.

За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 17 ноября зарегистрировано 1952 летальных случая от коронавируса.

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