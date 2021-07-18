Сводка эпидситуации в Казахстане на 17 июля

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НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 16 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 483 412 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1547;

в городе Алматы - 891;

в городе Шымкенте - 368;

в Акмолинской области - 180;

в Актюбинской области - 205;

в Алматинской области - 178;

в Атырауской области - 342;

в ВКО - 82;

в Жамбылской области - 81;

в ЗКО - 289;

в Карагандинской области - 704;

в Костанайской области - 123;

в Кызылординской области - 112;

в Мангистауской области - 180;

в Павлодарской области - 185;

в СКО - 98;

в Туркестанской области - 93.

В Казахстане за прошедшие сутки 3241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 427 237 человек, сообщает МВК по нераспространению коронавируса.

На 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 52 895 человек (51 266 КВИ+ и 1629 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 16 862 пациента;

- на амбулаторном уровне - 36 033 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 975 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 241 пациент;

- на аппарате ИВЛ - 123 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 16 июля зарегистрировано 4909 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 июля от КВИ скончались 45 человек.

15 июля 2021 года в РК зафиксировано 146 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов и 68 человек выздоровело. Всего с 1 августа прошлого года зарегистрировано: заболевших - 58481, летальных случаев - 1072, выздоровевших - 53320.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне - Алматинская и Жамбылская области. В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

На сегодняшний день в стране I компонентом провакцинировано 4 835 653 человека, II компонентом - 2 731 707 человек.

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