Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявлено 1805 новых случаев

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НУР-СУЛТАН. 17 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1805 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19, в Алматы - 320, в Шымкенте - 56, в Акмолинской области - 125, в Актюбинской области - 33, в Алматинской области - 153, в Атырауской области - 38, в Восточно-Казахстанской области - 90, в Жамбылской области - 21, в Западно-Казахстанской области - 55, в Карагандинской области - 152, в Костанайской области - 111, в Кызылординской области - 35, в Мангистауской области - 8, в Павлодарской области - 172, в Северо-Казахстанской области - 148, в Туркестанской области - 32.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 916 504 случая COVID-19.

С начала пандемии выздоровел 858 661 человек, из них 1731 - за последние сутки.

По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 11 727 человек, из них 27 - за последние сутки.

Кроме того, в стране за сутки выявлен 171 случай заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), умерли шесть человек. с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 77 960 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 4955 человек.

На 17 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 52 716 человек, из них с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) - 46 116, с отрицательным (КВИ-) - 6600. Находятся в стационарах 9 050 пациентов, на амбулаторном лечении - 43 666.

В тяжелом состоянии находятся 632 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 172, на аппарате ИВЛ - 107.