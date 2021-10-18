Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявлено 1805 новых случаев

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НУР-СУЛТАН. 17 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1805 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19, в Алматы - 320, в Шымкенте - 56, в Акмолинской области - 125, в Актюбинской области - 33, в Алматинской области - 153, в Атырауской области - 38, в Восточно-Казахстанской области - 90, в Жамбылской области - 21, в Западно-Казахстанской области - 55, в Карагандинской области - 152, в Костанайской области - 111, в Кызылординской области - 35, в Мангистауской области - 8, в Павлодарской области - 172, в Северо-Казахстанской области - 148, в Туркестанской области - 32.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 916 504 случая COVID-19.
С начала пандемии выздоровел 858 661 человек, из них 1731 - за последние сутки.
По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 11 727 человек, из них 27 - за последние сутки.
Кроме того, в стране за сутки выявлен 171 случай заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), умерли шесть человек. с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 77 960 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 4955 человек.
На 17 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 52 716 человек, из них с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) - 46 116, с отрицательным (КВИ-) - 6600. Находятся в стационарах 9 050 пациентов, на амбулаторном лечении - 43 666.
В тяжелом состоянии находятся 632 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 172, на аппарате ИВЛ - 107.
США дополнительно выделят Казахстану 2,4 млн долларов на борьбу с COVID-19
18.10.2021, 14:17 4942
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - США выделят Казахстану дополнительную помощь в размере 2,4 миллиона долларов на борьбу с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данная помощь будет способствовать принятию решений по распределению вакцины, основанных на фактических данных; укреплять местный потенциал по реагированию на дезинформацию о вакцинах; укреплять лабораторные системы для проведения секвенирования генов COVID-19; и повышать уровень готовности и поставки вакцин в Казахстане", - сообщает посольство США в Казахстане.
Всего, с начала пандемии, дополнительная помощь Казахстану в связи с COVID-19, составит сумму более 6,8 миллиона долларов.
На сегодняшний день USAID обучил более 5000 медицинских работников темам, связанных с COVID-19, включая профилактику инфекций и борьбу с ними, а также принципы биобезопасности, и охватил более 8,2 миллиона людей, путем мобилизации общественных групп для повышения осведомленности общественности и борьбы с дезинформацией. Данные усилия основаны на десятилетиях работы по спасению жизни людей и лидерстве США в преодолении глобальных кризисов в области здравоохранения. За последние 60 лет USAID спас миллионы жизней от таких болезней, как лихорадка Эбола, ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия, а теперь и COVID-19".
В посольстве напомнили, что в этом году, миссия США отмечает 30-летие партнерства с Казахстаном. За более чем два десятилетия, Соединенные Штаты инвестировали в Казахстан 2 млрд долларов, в том числе более 92,8 миллиона долларов на поддержку программ здравоохранения в таких областях, как профилактика и лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.
COVID-19: в Алматы двумя компонентами вакцинировано более 900 тыс. человек
18.10.2021, 13:51 2485
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - В Алматы продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. На сегодняшний день двумя компонентами вакцинировано 900 519 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего за весь период с 1 февраля по 17 октября вакцинировано I компонентом 978 588 человек, II компонентом - 900 519 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 119 755 человек. Только за минувшие сутки первым компонентом вакцинировано – 572 человека, вторым компонентом - 798 человек", - сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города Алматы.
Всего в городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1028 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 318 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 286 случаев с симптомами и 32 без симптомов. Выписано всего - 16, поступило - 67. Итого в инфекционных стационарах (3179 коек) физически находится 1368 человек (28 детей). В ОРИТ всего - 122 пациента. На ИВЛ - 21, на неинвазивной ИВЛ - 66, High flow занято - 26 аппаратов.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2971 пациента, симптомами - 2853, с легкой и средней степенью, без симптомов - 118.
В Грузии началась пятая волна коронавируса
18.10.2021, 13:04 15013
ТБИЛИСИ. 18 ОКТЯБРЯ - Ухудшение эпидемиологической ситуации свидетельствует о начале пятой волны коронавируса в Грузии, об этом заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Амирана Гамкрелидзе, пятая волна эпидемии "началась с еще более высоких показателей заражения, чем можно было ожидать". При этом господин Гамкрелидзе сослался на неуклонный рост ежесуточного числа заражений, что, по его мнению, "свидетельствует о быстроте распространения" вируса SARS CoV-2, пишет "Коммерсант"
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Это вопрос жизни и смерти. Все должны вакцинироваться, все обязаны носить маску. Иначе ноябрь в Грузии окажется тяжелейшим", - предупредил Амиран Гамкрелидзе.
Главной причиной ухудшения ситуации грузинские эпидемиологи считают крайне низкий уровень вакцинации населения. По данным Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты, в Грузии полностью привиты лишь 22% населения. Ежедневно вакцинируются 4-5 тыс. граждан при необходимом минимуме для выработки "популяционного иммунитета" к концу года в 30-40 тыс. ежедневных прививок.