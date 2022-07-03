НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 984 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Из 187 новых случаев заболевания КВИ в Нур-Султане выявлено 46, в Алматы - 92.
По данным Министерства здравоохранения РК, на 2 июля лечение от КВИ продолжают получать 928 человек (-880 и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 пациентов, на амбулаторном уровне - 781 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов.
Также сообщается о выявлении трех случаев коронавирусной пневмонии (КВИ-).
По состоянию на 2 июля в Казахстане первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 9 525 645 человек, втором компонентом - 9 310 076 человек. Ревакцинированы 4 806 129 человек.
В МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону.