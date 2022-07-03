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За прошедшие сутки выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом

02.07.2022, 10:12 6206
За прошедшие сутки выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 984 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из 187 новых случаев заболевания КВИ в Нур-Султане выявлено 46, в Алматы - 92. 
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 2 июля лечение от КВИ продолжают получать 928 человек (-880 и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 пациентов, на амбулаторном уровне - 781 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов.
 
Также сообщается о выявлении трех случаев коронавирусной пневмонии (КВИ-).
 
По состоянию на 2 июля в Казахстане первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 9 525 645 человек, втором компонентом - 9 310 076 человек. Ревакцинированы 4 806 129 человек.

В МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону.
 

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса

03.07.2022, 11:36 586
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 188 новых случаев заражения COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 172 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в стране зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане – 42, 
 
в Алматы – 91, 
 
в Шымкенте – 13, 
 
в Акмолинской области – 6, 
 
в Актюбинской области – 0, 
 
в Алматинской области – 12, 
 
в Атырауской области – 0, 
 
в ВКО – 1, 
 
в Жамбылской области – 8, 
 
в ЗКО – 1, 
 
в Карагандинской области – 11, 
 
в Костанайской области – 1, 
 
в Кызылординской области – 0, 
 
в Мангистауской области – 0, 
 
в Павлодарской области – 0, 
 
в СКО – 2, 
 
в Туркестанской области – 0.
 
Сообщается, что от КВИ в Казахстане выздоровели 47 человек, из них в Алматы - 42, в Алматинской области - 5 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 1 292 488 человек. 
 
По данным на 2 июля 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 392 казахстанца, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 204 человека. 1-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 1 223 297 человек, 2-м компонентом - 1 151 690.
 
На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 069 человек (–1 021 и 48 КВИ-), из них в стационарах находится – 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 922 пациента. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов. 
 
По данным Минздрава, за 1 июля выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
 

Эксперты The Lancet: СOVID-19 создан в лаборатории

03.07.2022, 11:25 1061
Эксперты The Lancet: СOVID-19 создан в лаборатории
Фото: Depositphotos
МАДРИД. 3 ИЮЛЯ - Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet заявил на конференции в Испании, что коронавирус создали в лаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект Truth Over News газеты The Epoch Times.
 

Более того, он (Сакс. — Ред.) признает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии", — отметил ведущий проекта.

 
Он подчеркнул, что "невероятное открытие Сакса было отодвинуто на задний план директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом, когда тот, как утверждают, признался высокопоставленному европейскому политику, что коронавирус, скорее всего, был создан в уханьской лаборатории", пишет RT.
 
28 июня Гебрейесус заявил в ходе брифинга в Женеве, что уровень заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира продолжает неуклонно расти. Это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма коронавирусной инфекции.
 
Ранее, 27 августа, разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. В частности, оно считает, что китайские власти не располагали сведениями о COVID-19 до вспышки заболевания.
 

В МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону

01.07.2022, 14:02 10901
В МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В ходе заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан рассмотрены дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону по заболеваемости коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, в стране с середины июня отмечается рост инфицирования вирусом COVID-19. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза. Глава Минздрава также проинформировала, что до 80% заболевших приходятся на невакцинированных или получивших прививку более 6 месяцев назад, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения КВИ решено принять следующие дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону эпидемиологического риска:
 
•перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;
 
•перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
 
•обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
 
•рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.
 
Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.
 
Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших. Кроме того, по словам вице-премьера, следует усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.
 

В Казахстане выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом

01.07.2022, 09:33 13331
В Казахстане выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН.1 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 797 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из 189 новых случаев заболевания КВИ, в Нур-Султане выявлено 55, в Алматы - 98.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 1 июля лечение от КВИ продолжают получать 788 человек (-741 и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 115 пациентов, на амбулаторном уровне - 673 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 6 человек, на аппарате ИВЛ - 1.
 
На 29 июня зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией (КВИ-).
 
По состоянию на 1 июля в Казахстане первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 9 524 932 человека, вторым компонентом - 9 308 744 человека. Ревакцинированы 4 793 372.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут вернуть масочный режим в случае роста числа заболевающих коронавирусом.
 

В Алматы растет количество заболевших стелс-омикроном

30.06.2022, 17:26 17466
В Алматы растет количество заболевших стелс-омикроном
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В Алматы растет число заболевших COVID-19. 29 июня в городе зарегистрировано 77 случаев заболевания, всего с начала месяца зафиксировано 497 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Суточный прирост случаев COVID-19 достиг 0,032%, недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до 16,63, репродуктивное число (число R) достигло 1,78 (республиканский показатель 1,76). Данный показатель свидетельствует о том, что от 1 больного COVID-19 заражено около 2 человек", - сообщили в департаменте санэпидконтроля Алматы. 

 
Там подчеркнули, что пока город находится в "зеленой" зоне.
 
Результаты лабораторных исследований показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса стелс-омикрон, сообщили в департаменте.
 

Большинство из 458 заболевших COVID-19 - 60% (275 человек), вообще не были вакцинированы, 112 (24%) получили полную вакцинацию, но не получили соответствующую ревакцинацию через 6 месяцев", - проинформировали в ведомстве. 

 
Там отметили, что стелс-омикрон обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм.
 

Вполне возможно, что если нынешними темпами продолжится заболеваемость COVID-19, то Алматы скоро перейдет в "желтую" зону. В целях предупреждения и пресечения этой ситуации необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию жителей города, особенно тех, кто вообще не получил вакцину", - заявили в департаменте.

 
В настоящее время в Алматы против КВИ привито первой дозой 1,2 млн человек, охват составил 79%, второй дозой - более 1,1 млн человек, охват составил 98%. 
 
Вакциной "Комирнати" ("Пфайзер") первой дозой привито более 98 тысячи человек, второй дозой - более 91 тысячи человек. 
 
Также продолжается работа по проведению ревакцинации населения, охват по состоянию на 30 июня составляет 58%.
 
В 64 прививочных пунктах, которые проводят вакцинацию по городу, в наличии имеется вакцина QazVak - 124 453 дозы, "Синофарм Vero Cell" - 185 112 доз, "Комирнати" ("Пфайзер") - 6123 дозы, также ожидается дополнительная поставка порядка 10 тысяч доз.
 

На сегодняшний день город обеспечен достаточным количеством вакцин для проведения вакцинации горожан", - резюмировали в ведомстве.

 

Казахстан может вернуться к масочному режиму - Тугжанов

30.06.2022, 11:04 20831
Казахстан может вернуться к масочному режиму - Тугжанов
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Казахстане могут вернуть масочный режим в случае роста числа заболевающих коронавирусом, об этом сообщил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам", - сказал Тугжанов в кулуарах парламента.

 
При этом отметил, что критической ситуации пока нет и главным остается вопрос вакцинации населения. 

Напомним, в Казахстане резко выросло число заболевших коронавирусом. Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне.
 

В Казахстане выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом

30.06.2022, 08:19 24891
В Казахстане выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 608 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из 137 новых случаев заболевания КВИ, В Алматы выявлено 77, в Нур-Султане - 26.

На 30 июня лечение от КВИ продолжают получать 627 человек (-583 и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 99 пациентов, на амбулаторном уровне - 528 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 28 июня выявлено 3 случая коронавирусной пневмонии (КВИ-).
 
Напомним, в стране растет суточное число заболевания коронавирусом. Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне, однако главный госсанврач РК Айжан Есмагамбетова отметила, что это не повод для ввода каких-либо ограничений.
 

Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по КВИ

29.06.2022, 21:30 29176
Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по КВИ
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Вице-министр здравоохранения Казахстана - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что за последнее время отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране в 3,6 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Начиная с середины июня мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусом. И постепенно с 50 случаев в сутки рост начался, и за последний день - вчера - было зарегистрировано 110 случаев. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза", - цитирует Айжан Есмагамбетову Sputnik Казахстан.

 
По ее словам, рост заболеваемости отмечается в основном в Алматы и Нур-Султане.
 
Есмагамбетова напомнила, что по действующим документам никаких ограничений ни в "зеленой", ни в "желтой" зонах, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по КВИ, нет. При этом она отметила, что Казахстан продолжает оставаться в "зеленой" зоне по коронавирусу, сообщает Zakon.kz.
 

Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне, и даже "желтая" зона - не повод для введения каких-то ограничений", - сказала представитель Минздрава.

 

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