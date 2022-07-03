За прошедшие сутки выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 188 новых случаев заражения COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 172 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в стране зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 42,

в Алматы – 91,

в Шымкенте – 13,

в Акмолинской области – 6,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 11,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 0.

Сообщается, что от КВИ в Казахстане выздоровели 47 человек, из них в Алматы - 42, в Алматинской области - 5 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 1 292 488 человек.

По данным на 2 июля 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 392 казахстанца, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 204 человека. 1-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 1 223 297 человек, 2-м компонентом - 1 151 690.

На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 069 человек (–1 021 и 48 КВИ-), из них в стационарах находится – 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 922 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов.

По данным Минздрава, за 1 июля выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.