В Казахстане за сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 307 517 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Новые случаи зарегистрированы: в Нур-Султане - 37, в Алматы - 112, в Шымкенте - 8, в Алматинской области - 7, в Атырауской области - 10, в Жамбылской области - 4, в ЗКО - 1, в Карагандинской области - 7, в Кызылординской области - 1.

По данным Минздрава РК, за 3 июля случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ и летальных случаев не зарегистрировано.

На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 1272 человека (1228 КВИ+ и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 234 пациента, на амбулаторном уровне - 1038 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.

В Казахстане на 5 июля I компонентом против коронавируса провакцинировано 9 526 880 человек, II компонентом - 9 311 581 человек. Ревакцинирован 4 822 501 человек.