Фото: KAZAKHSTAN TODAY
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ОКТЯБРЯ - 189 классов перевели на дистанционный формат обучения в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 октября было выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших - 10 детей до 14 лет, 9 школьников и 3 студента.
Всего с начала учебного года зарегистрировано 1457 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди школьников. 215 случаев произошли на летних каникулах, 1231 во время онлайн-обучения и 31 на офлайн обучении. 189 классов перевели на дистанционный формат обучения.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в городе Талдыкоргане - 20, Карасайском районе - 12 и в городе Текели - 11. Рекордсменами по наименьшему числу заражений являются Коксуский и Райымбекский районы, там заболели 2 человека, также 2 случая заражения зарегистрированы в Балхашском и Жамбылском районах.
Напомним: в Алматинской области вакцинировано 65% населения первой дозой вакцины и 59% второй.
Всего по Алматинской области зарегистрировано 53 893 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. Темп прироста по области при сравнении за последние 2 недели стоит на одном уровне 0,3%.
Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса
, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.
США дополнительно выделят Казахстану 2,4 млн долларов на борьбу с COVID-19
18.10.2021, 14:17 69256
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - США выделят Казахстану дополнительную помощь в размере 2,4 миллиона долларов на борьбу с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данная помощь будет способствовать принятию решений по распределению вакцины, основанных на фактических данных; укреплять местный потенциал по реагированию на дезинформацию о вакцинах; укреплять лабораторные системы для проведения секвенирования генов COVID-19; и повышать уровень готовности и поставки вакцин в Казахстане", - сообщает посольство США в Казахстане.
Всего с начала пандемии дополнительная помощь Казахстану в связи с COVID-19, составит сумму более 6,8 миллиона долларов.
На сегодняшний день USAID обучил более 5000 медицинских работников темам, связанных с COVID-19, включая профилактику инфекций и борьбу с ними, а также принципы биобезопасности, и охватил более 8,2 миллиона людей, путем мобилизации общественных групп для повышения осведомленности общественности и борьбы с дезинформацией. Данные усилия основаны на десятилетиях работы по спасению жизни людей и лидерстве США в преодолении глобальных кризисов в области здравоохранения. За последние 60 лет USAID спас миллионы жизней от таких болезней, как лихорадка Эбола, ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия, а теперь и COVID-19".
В посольстве напомнили, что в этом году миссия США отмечает 30-летие партнерства с Казахстаном. Более чем за два десятилетия Соединенные Штаты инвестировали в Казахстан 2 млрд долларов, в том числе более 92,8 миллиона долларов на поддержку программ здравоохранения в таких областях, как профилактика и лечение туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.
COVID-19: в Алматы двумя компонентами вакцинировано более 900 тыс. человек
18.10.2021, 13:51 74224
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - В Алматы продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. На сегодняшний день двумя компонентами вакцинировано 900 519 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего за весь период с 1 февраля по 17 октября вакцинировано I компонентом 978 588 человек, II компонентом - 900 519 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 755 человек. Только за минувшие сутки первым компонентом вакцинировано – 572 человека, вторым компонентом - 798 человек", - сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города Алматы.
Всего в городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1028 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 318 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 286 случаев с симптомами и 32 без симптомов. Выписано всего - 16, поступило - 67. Итого в инфекционных стационарах (3179 коек) физически находится 1368 человек (28 детей). В ОРИТ всего - 122 пациента. На ИВЛ - 21, на неинвазивной ИВЛ - 66, High flow занято - 26 аппаратов.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2971 пациент, симптомами - 2853, с легкой и средней степенью, без симптомов - 118.
В Грузии началась пятая волна коронавируса
18.10.2021, 13:04 33724
ТБИЛИСИ. 18 ОКТЯБРЯ - Ухудшение эпидемиологической ситуации свидетельствует о начале пятой волны коронавируса в Грузии, об этом заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Амирана Гамкрелидзе, пятая волна эпидемии "началась с еще более высоких показателей заражения, чем можно было ожидать". При этом господин Гамкрелидзе сослался на неуклонный рост ежесуточного числа заражений, что, по его мнению, "свидетельствует о быстроте распространения" вируса SARS CoV-2, пишет "Коммерсант"
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Это вопрос жизни и смерти. Все должны вакцинироваться, все обязаны носить маску. Иначе ноябрь в Грузии окажется тяжелейшим", - предупредил Амиран Гамкрелидзе.
Главной причиной ухудшения ситуации грузинские эпидемиологи считают крайне низкий уровень вакцинации населения. По данным Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты, в Грузии полностью привиты лишь 22% населения. Ежедневно вакцинируются 4-5 тыс. граждан при необходимом минимуме для выработки "популяционного иммунитета" к концу года в 30-40 тыс. ежедневных прививок.