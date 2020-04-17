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18 человек заболели коронавирусом в столичном центре соцобеспечения "Шапагат"

16.04.2020, 20:14 6778
18 человек заболели коронавирусом в столичном центре соцобеспечения "Шапагат"
Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В центре социального обеспечения "Шарапат" Нур-Султана 18 человек заболели коронавирусом, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова, передает Kazakhstan Today.
 

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, в Нур-Султане проводится работа по обследованию подопечных и сотрудников медико-социальных учреждений. В центре социального обеспечения "Шарапат" обследовано 380 человек. Из них 306 постояльцев, 74 сотрудника. Было выявлено 18 случаев коронавирусной инфекции. Все выявленные лица госпитализированы, получают лечение согласно проколу диагностики и лечения", - цитирует Кисикову Kazpravda.kz.

 
По ее данным, на сегодня из числа пациентов с коронавирусной инфекцией у 10 состояние стабильно тяжелое, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких.
 

Из них двое получают лечение в Республиканском центре интенсивной терапии, экстракорпоральной, мембранной оксигенации. Лечение получают согласно клинического протокола, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. У остальных пациентов состояние удовлетворительное, лечение продолжено. Всего на карантине находятся 1819 человек. По состоянию на 16 апреля в обсервационной поликлинике Нур-Султана, расположенной по адресу: Желтоксан, 24, обследованы на коронавирус 966 человек. Из них в 28 случаях выявлен положительный результат", - добавила руководитель управления.

 
Напомним, ранее в Акмолинской области у 35 человек из Центра оказания специальных социальных услуг "Шапагат" выявлен COVID-19. Учреждение находится в 5 километрах от города Нур-Султана в селе Аккайын Целиноградского района. 16 марта, на момент объявления карантина, в Центре находились 147 опекаемых (средний возраст опекаемых составляет 75 лет). 
 
По данным на 20.10 16 апреля в Нур-Султане зарегистрировано 316 больных коронавирусом, 154 человека выздоровели, двое скончались.
 

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