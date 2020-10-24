У 18 столичных школьников выявлен коронавирус

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - С начала учебного года COVID-19 выявлен у 18 детей, 14 из которых учатся дистанционно, четыре ребенка посещали дежурные классы. Об этом на брифинге сообщила руководитель столичного управления образования Шолпан Кадырова, передает Kazakhstan Today.

Режим обучения в дежурных классах, где обучались наши заболевшие дети, переведен в формат дистанционного. Работниками департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг проведена дезинфекция в классах. После истечения срока режима карантина, 14 дней, классы перейдут в прежний режим. Данный вопрос находится на особом контроле управления образования", - подчеркнула руководитель управления образования.

В пресс-служба столичного акимата отметили, что на сегодня в общеобразовательных учреждениях Нур-Султана функционируют 3011 дежурных классов, в которых обучается 40 400 детей.





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