Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 ноября

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 682 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 15 314 (+79);
Алматы - 15 324 (+35);
Шымкент - 5303 (+6);
Акмолинская область - 4358 (+41);
Актюбинская область - 3423 (+3);
Алматинская область - 5415 (+17);
Атырауская область - 11 460 (+11);
Восточно-Казахстанская область - 14 156 (+230);
Жамбылская область - 4272 (+8);
Западно-Казахстанская область - 7564 (+37);
Карагандинская область - 10 859 (+18);
Костанайская область - 4429 (+58);
Кызылординская область - 3269;
Мангистауская область - 3418 (+2);
Павлодарская область - 5144 (+61);
Северо-Казахстанская область - 5181 (+74);
Туркестанская область - 3446 (+2).
За прошедшие сутки в Казахстане 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 50, Акмолинская область - 66, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 98, Жамбылская область - 7, Западно-Казахстанская область - 23, Карагандинская область - 44, Костанайская область - 1, Павлодарская область - 54, Северо-Казахстанская область - 75. Итого выздоровевших в Казахстане - 110 835.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9541 человека, среди которых 468 детей. В стационарах находятся 2991 пациента, на амбулаторном уровне - 6550 человек. 227 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 - в состоянии крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 268 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 85 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 488, летальных случаев - 421, выздоровевших - 29 719 человек.
За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 ноября зарегистрировано 1959 летальных случаев от коронавируса.
С 9 по 15 ноября в Казахстане от коронавирусной инфекции умерли 46 человек:
в Нур-Султане - 4
в Алматы - 12
в Шымкенте - 1
в Акмолинской области - 5
в Актюбинской области - 1
в Алматинской области - 1
в Атырауской области - 1
в Восточно-Казахстанской области - 14
в Западно-Казахстанской области - 2
в Карагандинской области - 1
в Костанайской области - 1
в Мангистауская области - 1
в Павлодарской области - 2
Всего в РК на сегодняшний день от COVID-19 скончались 1945 человек.
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