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Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 ноября

18.11.2020 74791
Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 ноября
Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 122 335 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 682 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 15 314 (+79);
 
Алматы - 15 324 (+35);
 
Шымкент - 5303 (+6);
 
Акмолинская область - 4358 (+41);
 
Актюбинская область - 3423 (+3);
 
Алматинская область - 5415 (+17);
 
Атырауская область - 11 460 (+11);
 
Восточно-Казахстанская область - 14 156 (+230);
 
Жамбылская область - 4272 (+8);
 
Западно-Казахстанская область - 7564 (+37);
 
Карагандинская область - 10 859 (+18);
 
Костанайская область - 4429 (+58);
 
Кызылординская область - 3269;
 
Мангистауская область - 3418 (+2);
 
Павлодарская область - 5144 (+61);
 
Северо-Казахстанская область - 5181 (+74);
 
Туркестанская область - 3446 (+2).
 
За прошедшие сутки в Казахстане 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 50, Акмолинская область - 66, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 98, Жамбылская область - 7, Западно-Казахстанская область - 23, Карагандинская область - 44, Костанайская область - 1, Павлодарская область - 54, Северо-Казахстанская область - 75. Итого выздоровевших в Казахстане - 110 835.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9541 человека, среди которых 468 детей. В стационарах находятся 2991 пациента, на амбулаторном уровне - 6550 человек. 227 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 - в состоянии крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 268 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 85 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 488, летальных случаев - 421, выздоровевших - 29 719 человек.
 
За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 ноября зарегистрировано 1959 летальных случаев от коронавируса. 
 
С 9 по 15 ноября в Казахстане от коронавирусной инфекции умерли 46 человек:
 
в Нур-Султане - 4
 
в Алматы - 12
 
в Шымкенте - 1
 
в Акмолинской области - 5
 
в Актюбинской области - 1
 
в Алматинской области - 1
 
в Атырауской области - 1
 
в Восточно-Казахстанской области - 14
 
в Западно-Казахстанской области - 2
 
в Карагандинской области - 1
 
в Костанайской области - 1
 
в Мангистауская области - 1
 
в Павлодарской области - 2
 
Всего в РК на сегодняшний день от COVID-19 скончались 1945 человек.
 

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