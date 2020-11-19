Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 ноября

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 122 335 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 682 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 314 (+79);

Алматы - 15 324 (+35);

Шымкент - 5303 (+6);

Акмолинская область - 4358 (+41);

Актюбинская область - 3423 (+3);

Алматинская область - 5415 (+17);

Атырауская область - 11 460 (+11);

Восточно-Казахстанская область - 14 156 (+230);

Жамбылская область - 4272 (+8);

Западно-Казахстанская область - 7564 (+37);

Карагандинская область - 10 859 (+18);

Костанайская область - 4429 (+58);

Кызылординская область - 3269;

Мангистауская область - 3418 (+2);

Павлодарская область - 5144 (+61);

Северо-Казахстанская область - 5181 (+74);

Туркестанская область - 3446 (+2).

За прошедшие сутки в Казахстане 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 33, город Алматы - 50, Акмолинская область - 66, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 98, Жамбылская область - 7, Западно-Казахстанская область - 23, Карагандинская область - 44, Костанайская область - 1, Павлодарская область - 54, Северо-Казахстанская область - 75. Итого выздоровевших в Казахстане - 110 835.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9541 человека, среди которых 468 детей. В стационарах находятся 2991 пациента, на амбулаторном уровне - 6550 человек. 227 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 - в состоянии крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 268 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 85 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 488, летальных случаев - 421, выздоровевших - 29 719 человек.

За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 ноября зарегистрировано 1959 летальных случаев от коронавируса.

С 9 по 15 ноября в Казахстане от коронавирусной инфекции умерли 46 человек:

в Нур-Султане - 4

в Алматы - 12

в Шымкенте - 1

в Акмолинской области - 5

в Актюбинской области - 1

в Алматинской области - 1

в Атырауской области - 1

в Восточно-Казахстанской области - 14

в Западно-Казахстанской области - 2

в Карагандинской области - 1

в Костанайской области - 1

в Мангистауская области - 1

в Павлодарской области - 2

Всего в РК на сегодняшний день от COVID-19 скончались 1945 человек.

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