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Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 февраля

18.02.2021 161785
Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 февраля
Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 204 924 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 204 924 случая, из них:
 
в городе Нур-Султане - 24 088 (+105);
 
в городе Алматы - 23 941 (+105);
 
в ВКО - 21 392 (+71);
 
в Атырауской области - 16 809 (+35);
 
в Павлодарской области - 16 625 (+114);
 
в Карагандинской области - 14 903 (+65);
 
в Акмолинской области - 12 860 (+72);
 
в ЗКО – 12 329 (+84);
 
в СКО - 11 954 (+32);
 
в Костанайской области - 11 645 (+69);
 
в Алматинской области - 10 277 (+61);
 
в городе Шымкенте - 6030 (+8);
 
в Жамбылской области - 5793 (+11);
 
в Туркестанской области - 4231 (+8);
 
в Мангистауской области - 4174 (+4);
 
в Актюбинской области - 4131 (+19);
 
в Кызылординской области - 3742 (+6).
 
В Казахстане за сутки 1061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 188 606 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 994 человека (13 644 КВИ+ и 8 350 КВИ-), из них в стационарах находятся 4900 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 094 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 255 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 40 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 февраля зарегистрировано 2674 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 10 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
На 16 февраля 2021 года зарегистрирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровел 160 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 827, случаев с летальным исходом - 604, всего выздоровели - 39 873 человек.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 февраля 2021 года, в "красной" зоне находится Павлодарская область. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 
Сегодня вышло новое постановление главного санврача Карагандинской области о смягчении карантина в регионе.
 
Так, театрам, музеям, кинотеатрам разрешено работать с заполняемостью до 30%, но не более 50 человек. Также в регионе разрешается деятельность аквапарков. Торговым домам, ТРЦ площадью не более 2000 квадратных метров разрешили работать по воскресеньям.
 
В области восстанавливается в выходные дни движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщениями: Караганда - Темиртау - Караганда; Караганда - Сарань - Караганда; Караганда - Шахтинск - Караганда; Караганда - Абай - Караганда; Караганда - Шахан - Караганда; Караганда - Топар – Караганда.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
 

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