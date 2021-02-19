Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 февраля

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 204 924 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 204 924 случая, из них:

в городе Нур-Султане - 24 088 (+105);

в городе Алматы - 23 941 (+105);

в ВКО - 21 392 (+71);

в Атырауской области - 16 809 (+35);

в Павлодарской области - 16 625 (+114);

в Карагандинской области - 14 903 (+65);

в Акмолинской области - 12 860 (+72);

в ЗКО – 12 329 (+84);

в СКО - 11 954 (+32);

в Костанайской области - 11 645 (+69);

в Алматинской области - 10 277 (+61);

в городе Шымкенте - 6030 (+8);

в Жамбылской области - 5793 (+11);

в Туркестанской области - 4231 (+8);

в Мангистауской области - 4174 (+4);

в Актюбинской области - 4131 (+19);

в Кызылординской области - 3742 (+6).

В Казахстане за сутки 1061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 188 606 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 994 человека (13 644 КВИ+ и 8 350 КВИ-), из них в стационарах находятся 4900 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 094 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 255 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 40 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 февраля зарегистрировано 2674 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 10 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 16 февраля 2021 года зарегистрирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровел 160 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 827, случаев с летальным исходом - 604, всего выздоровели - 39 873 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 февраля 2021 года, в "красной" зоне находится Павлодарская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

Сегодня вышло новое постановление главного санврача Карагандинской области о смягчении карантина в регионе.

Так, театрам, музеям, кинотеатрам разрешено работать с заполняемостью до 30%, но не более 50 человек. Также в регионе разрешается деятельность аквапарков. Торговым домам, ТРЦ площадью не более 2000 квадратных метров разрешили работать по воскресеньям.

В области восстанавливается в выходные дни движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщениями: Караганда - Темиртау - Караганда; Караганда - Сарань - Караганда; Караганда - Шахтинск - Караганда; Караганда - Абай - Караганда; Караганда - Шахан - Караганда; Караганда - Топар – Караганда.





С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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