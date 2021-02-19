Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 февраля

За прошедшие сутки зарегистрировано 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 204 924 случая, из них:
в городе Нур-Султане - 24 088 (+105);
в городе Алматы - 23 941 (+105);
в ВКО - 21 392 (+71);
в Атырауской области - 16 809 (+35);
в Павлодарской области - 16 625 (+114);
в Карагандинской области - 14 903 (+65);
в Акмолинской области - 12 860 (+72);
в ЗКО – 12 329 (+84);
в СКО - 11 954 (+32);
в Костанайской области - 11 645 (+69);
в Алматинской области - 10 277 (+61);
в городе Шымкенте - 6030 (+8);
в Жамбылской области - 5793 (+11);
в Туркестанской области - 4231 (+8);
в Мангистауской области - 4174 (+4);
в Актюбинской области - 4131 (+19);
в Кызылординской области - 3742 (+6).
В Казахстане за сутки 1061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 188 606 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 994 человека (13 644 КВИ+ и 8 350 КВИ-), из них в стационарах находятся 4900 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 094 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 255 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 40 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 февраля зарегистрировано 2674 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 10 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 16 февраля 2021 года зарегистрирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровел 160 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 827, случаев с летальным исходом - 604, всего выздоровели - 39 873 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 февраля 2021 года, в "красной" зоне находится Павлодарская область.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
Сегодня вышло новое постановление главного санврача Карагандинской области о смягчении карантина в регионе.
Так, театрам, музеям, кинотеатрам разрешено работать с заполняемостью до 30%, но не более 50 человек. Также в регионе разрешается деятельность аквапарков. Торговым домам, ТРЦ площадью не более 2000 квадратных метров разрешили работать по воскресеньям.
В области восстанавливается в выходные дни движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщениями: Караганда - Темиртау - Караганда; Караганда - Сарань - Караганда; Караганда - Шахтинск - Караганда; Караганда - Абай - Караганда; Караганда - Шахан - Караганда; Караганда - Топар – Караганда.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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