Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 июля

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НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - За сутки в Казахстане зарегистрировано 5493 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане - 1419 случаев заражения COVID-19, в Алматы - 884, в Шымкенте - 370, в Акмолинской области - 176, в Актюбинской области - 179, в Алматинской области - 162, в Атырауской области - 277, в Восточно-Казахстанской области - 81, в Жамбылской области - 57, в Западно-Казахстанской области - 266, в Карагандинской области - 735, в Костанайской области - 124, в Кызылординской области - 140, в Мангистауской области - 210, в Павлодарской области - 175, в Северо-Казахстанской области - 95, в Туркестанской области - 143.

Всего с начала пандемии подтверждено 488 905 случаев COVID-19.

Выздоровели 430 060 человек, из них 2823 - за последние сутки.

По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 4956 человек, из них 47 - за последние сутки.

Выявлено 124 случая заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), умерли два человека. Сутками ранее зафиксировано 146 случаев заболеваемости пневмонией и 12 летальных исходов от нее.

По данным Минздрава, всего с 13 марта 2020 года в республике зарегистрировано 58 тыс. 605 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 3534 человека.

По состоянию на 18 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 55 558 человек, из них 53 889 с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) и 1669 с отрицательным (КВИ-), в стационарах находятся 17 856 пациентов, на амбулаторном лечении - 37 702.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 1063 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 228, на аппарате ИВЛ - 137.

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