Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 18 новых случаев КВИ

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НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 949 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 0,

в городе Алматы - 9,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 5,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 1,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 6243 человека (5 212 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них: в стационарах находится 588 пациентов, на амбулаторном уровне - 5655 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 50 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 20 пациентов, на аппарате ИВЛ - 11 пациентов.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 22 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 443 040 человек, 2-м компонентом - 9 126 626 человек.

В Казахстане за сутки 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 286 081 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

21 марта 2022 года не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и летальных исходов от заболевания, 12 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 180.

С 13 марта 2020 года по 22 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 656 летальных случаев от КВИ+. 21 марта от заболевания скончался один человек.