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В первом полугодии медики Алматы получили 18,3 млрд тенге надбавок

11.08.2021 5698
АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - Фонд социального медицинского страхования по городу Алматы в первом полугодии направил на выплаты медработникам 18,3 млрд тенге. Об этом сообщил глава Алматинского департамента фонда Тлеухан Абилдаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала пандемии с марта 2020 года со стороны фонда медстрахования предусмотрена оплата мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией, в том числе и выплата надбавок медработникам. За первое полугодие 2021 года 42 559 медиков, задействованных в противоэпидемических мероприятиях по городу Алматы, получили надбавки на сумму 18,3 млрд тенге", - сообщил Абилдаев.

 
По его словам, из общей суммы за первое полугодие выплачено:
 
- 1-я группа риска - 12,6 млрд тенге (20 069 человек);
 
- 2-я группа риска - 4,1 млрд тенге (12 480 человек);
 
- 3-я группа риска - 1,6 млрд тенге (10 010 человек).
 
Всего на медицинские услуги по лечению больных коронавирусной инфекцией в Алматы за первое полугодие 2021 года выплачено 15,8 млрд тенге, также проведены ПЦР-тесты более 313 тысячам граждан на сумму 2,5 млрд тенге.
 
Глава департамента напомнил, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности. Также предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19. В этом году мобильными бригадами обслужено около 119 тысяч вызовов, оплачено 681,6 млн тенге.
 

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