Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1925 человек заболели коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТБРЯ - По состоянию на 23.59 28 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 882 634 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 196;

в городе Алматы – 426;

в городе Шымкент – 125;

в Акмолинской области – 49;

в Актюбинской области – 90;

в Алматинской области – 181;

в Атырауской области – 55;

в ВКО – 93;

в Жамбылской области – 58;

в ЗКО – 54;

в Карагандинской области – 174;

в Костанайской области – 104;

в Кызылординской области – 47;

в Мангистауской области – 15;

в Павлодарской области – 144;

в СКО – 77;

в Туркестанской области – 37.

В Казахстане за сутки 2857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 818 521 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 490 человек (–52 971 + и 8 519 КВИ-), из них: в стационарах находятся 10 368 пациентов, на амбулаторном уровне – 51 122 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 848 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 207 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 126 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 сентября 2021 года зарегистрировано 11 142 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 сентября от КВИ+ скончались 42 человека.

26 сентября 2021 года зафиксировано 220 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 408 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75 536, летальных случаев – 4817, выздоровевших – 62 200.

На 28 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 594 542 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 500 573 человек.





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В "красной" зоне - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области.





В "желтой" зоне - Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне - Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области.

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