Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 195 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.





За прошедшие сутки зафиксированы 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 28 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.





Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 574, летальных случаев - 399, выздоровевших - 28 687 человек.





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