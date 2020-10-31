Система Orphus

В Казахстане за сутки зарегистрировано 195 случаев заболевания коронавирусной пневмонией

30.10.2020 17929
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 195 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 28 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 574, летальных случаев - 399, выздоровевших - 28 687 человек.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая