Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 195 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки зафиксированы 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 28 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37 574, летальных случаев - 399, выздоровевших - 28 687 человек.
Как сообщалось ранее, в Казахстане выявлены 111 492 заболевших коронавирусом.
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