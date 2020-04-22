Число заболевших коронавирусом в РК достигло 1977 человек

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Оперативный штаб госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 20.05 сегодняшнего дня.

Зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 2, в Алматы - 3, в Западно-Казахстанской области - 2, в Мангистауской области - 1, в Костанайской области - 2", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в стране подтверждено 1977 случаев, из них: в Алматы - 672, в Нур-Султане - 392, Кызылординской области - 151, в Шымкенте - 103, в Карагандинской области - 101, Акмолинской области - 82, Атырауской области - 80, ЗКО - 70, Туркестанской области - 66, Жамбылской области - 65, Алматинской области - 53, Павлодарской области - 33, СКО - 30, Актюбинской области - 27, Костанайской области - 27, Мангистауской области - 14, ВКО - 11.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, за последние сутки в городе выявлено 148 новых случаев.

Из них 104 случая - сотрудники Центральной городской клинической больницы №12 - сотрудники Городской поликлиники №12, 11 - сотрудники Городского центра паллиативной помощи (который в данный момент является провизорным центром), 18 из числа контактировавших с ранее зараженными", - уточнили в управлении.

Подробностей о трех последних случая заражения пока нет. На данным момент в Алматы 672 случая КВИ. Выздоровели 88 человек.

По данным управления, два пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро - в тяжелом, 168 - в состоянии средней степени тяжести, у 401 пациента состояние удовлетворительное.

В провизорных госпиталях находятся 452 человека, на карантинной изоляции - 352, на домашнем карантине - 9950.





По состоянию на утро 21 апреля в мире зарегистрировано 2 483 511 (+94 663 за сутки) инфицированных, погибших - 170 714 (+6338) человек, выздоровевших - 650 099 (+34 640) человек.





В Казахстане на данный момент 489 человек выздоровели, 19 человек скончались.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства