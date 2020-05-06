Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.30 5 мая в Казахстане зарегистрированы еще 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В городе Нур-Султане - 4, город Алматы - 3, городе Шымкенте - 1, Карагандинской области - 6, Туркестанской области - 1, Жамбылской области - 1, Алматинской области - 3, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане -179:

Нур-Султан - 732;

Алматы - 1356;

Шымкент - 216;

Акмолинская область - 101;

Актюбинская область - 163;

Алматинская область - 160;

Атырауская область - 206;

Восточно-Казахстанская область - 30;

Жамбылская область - 159;

Западно-Казахстанская область - 198;

Карагандинская область - 167;

Костанайская область - 53;

Кызылординская область - 216;

Мангистауская область - 85;

Павлодарская область - 152;

Северо-Казахстанская область - 30;

Туркестанская область - 155.

В Казахстане от заболевания выздоровели 1264 человек, скончались 29.

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