Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.30 5 мая в Казахстане зарегистрированы еще 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
В городе Нур-Султане - 4, город Алматы - 3, городе Шымкенте - 1, Карагандинской области - 6, Туркестанской области - 1, Жамбылской области - 1, Алматинской области - 3, сообщает портал coronavirus2020.kz.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане -179:
Нур-Султан - 732;
Алматы - 1356;
Шымкент - 216;
Акмолинская область - 101;
Актюбинская область - 163;
Алматинская область - 160;
Атырауская область - 206;
Восточно-Казахстанская область - 30;
Жамбылская область - 159;
Западно-Казахстанская область - 198;
Карагандинская область - 167;
Костанайская область - 53;
Кызылординская область - 216;
Мангистауская область - 85;
Павлодарская область - 152;
Северо-Казахстанская область - 30;
Туркестанская область - 155.
В Казахстане от заболевания выздоровели 1264 человек, скончались 29.
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