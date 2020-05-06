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В Казахстане зарегистрированы еще 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

05.05.2020, 17:39 23734
Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.30 5 мая в Казахстане зарегистрированы еще 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
В городе Нур-Султане - 4, город Алматы - 3, городе Шымкенте - 1, Карагандинской области - 6, Туркестанской области - 1, Жамбылской области - 1, Алматинской области - 3, сообщает портал coronavirus2020.kz.
 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане -179:
 
Нур-Султан - 732;
 
Алматы - 1356;
 
Шымкент - 216;
 
Акмолинская область - 101;
 
Актюбинская область - 163;
 
Алматинская область - 160;
 
Атырауская область - 206;
 
Восточно-Казахстанская область - 30;
 
Жамбылская область - 159;
 
Западно-Казахстанская область - 198;
 
Карагандинская область - 167;
 
Костанайская область - 53;
 
Кызылординская область - 216;
 
Мангистауская область - 85;
 
Павлодарская область - 152;
 
Северо-Казахстанская область - 30;
 
Туркестанская область - 155.
 
В Казахстане от заболевания выздоровели 1264 человек, скончались 29.
 

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