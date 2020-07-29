С сентября в Алматы будут проводить более 19 тыс. ПЦР-исследований в сутки - аким

Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - В ходе заседания правительства аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что с сентября в мегаполисе планируют проводить более 19 тыс. ПЦР-исследований в сутки, передает Kazakhstan Today.

По словам Бакытжана Сагинтаева, к настоящему времени в мегаполисе проведено 394 тыс. ПЦР-исследований. Ежесуточная мощность на данный момент составляет 9550 ПЦР-исследований. К 1 сентября планируется довести мощность до 19 950 исследований в сутки.

Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день в борьбе с КВИ в Алматы задействовано 27 медорганизаций.

Создан стабилизационный фонд по социально значимым лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения. В него выделено 10 млрд тенге. В том числе на обеспечение аптечной сети - 5 млрд, стационарам - также 5 млрд", - проинформировал аким.

Он также отметил, что формируется запас из 94 наименований препаратов. На сегодняшний день на складах города в запасе имеется 2,8 млн препаратов.

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